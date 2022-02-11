التحالف العربي بقيادة السعودية يُعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء استجابة للتهديدات

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، فجر السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدف مشروعة بالعاصمة صنعاء وقال التحالف العربي، في بيان، إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية وطالب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.