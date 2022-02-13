نزع 1.812 لغماً خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري في اليمن

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن الأحد أنه تمكن من نزع 1.812 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثاني من فبراير 2022 وحسب بيان صادر عن "مسام" فإن الألغام التي تم تفكيكها شملت 116 لغما مضادا للأفراد، و1.398 لغما مضادا للدبابات، و224 ذخيرة غير منفجرة و74 عبوة ناسفة وأضاف: "بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 320.558 لغما زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن".