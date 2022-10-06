إصابة 6 أشخاص بالاختناق إثر حريق في بورسعيد

أفادت وسائل الإعلام المصرية مساء الخميس، بأن حريقا اندلع في وحدة سكنية بمنطقة مسجد الشعراوي في مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد. وذكر موقع "القاهرة 24" أن مستشفى الحياة ببور فؤاد استقبل 6 حالات اختناق نتيجة الحريق الذي نشب بمساكن الشعراوي. وأفاد بأن جميع المصابين حالتهم مستقرة، إلا حالة واحدة تعد إصابتها خطيرة.