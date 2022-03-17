الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لممارسة ضغوط مجدية على الحوثيين

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي على دعوة بلاده المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لممارسة ضغوط مجدية على جماعة الحوثيين ("أنصار الله") اليمنية.