وصل إلى الحديدة الرئيس الجديد للجنة إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد لمباشرة مهامه خلفا للجنرال الهولندي.

وكان باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار الجديد قد زار العاصمة صنعاء.

وطالب كاميرت المبعوث الأممي غريفيثس وأطرافا دولية بالضغط على الحوثيين للقبول بمقترحات تقدم بها الأحد الماضي لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.