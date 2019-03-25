إميل لحود يحذر من خسارة أراض لبنانية جراء قرار ترامب

حذر الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان سيؤدي إلى خسارة لبنان لبعض أراضيها.

وقال لحود في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن اللبنانيين يجب أن يعرفوا ما هو معنى تسليم الجولان لإسرائيل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ربطت شبعا وكفرشوبا اللبنانيين بالجولان المحتل.