إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس في الشيخ جراح في القدس

قالت مصادرنا في القدس فجر الأحد إن مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن سيارة يقودها فلسطيني دهست مستوطنا وأصابته بجراح خطيرة في حي الشيخ جراح، وانسحبت من المكان وأضافت أن قوات الشرطة دفعت بتعزيزات للحي، مشيرة إلى أن قوة كبيرة من الشرطة هاجمت حي الشيخ جراح، تزامنا مع مهاجمة أهالي الحي من قبل المستوطنين.