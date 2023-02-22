اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية

اندلع حريق في المنشأة النووية الحكومية الأمريكية "Y-12" دون تسجيل إصابات.

وأفادت المنشأة في منشور عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، بأن الحادث وقع الحادث صباح الأربعاء، مشيرة إلى خبراء الطاقم تمكنوا من السيطرة على الحريق بدعم من رجال الإنقاذ.

وأضافت" لم يتم الإبلاغ عن إصابات، تم رفع المعوقات في المنشأة. يجب أن تصل جميع النوبات إلى العمل في الوقت المحدد".يذكر أن المنشأة، التي تعمل في ولاية تينيسي منذ عام 1943 تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وتشارك في ضمان "ردع نووي عسكري آمن وفعال".

يقوم المتخصصون أيضا باستخراج المواد النووية وتخزينها وتزويد المفاعلات البحرية بالوقود وأداء الأعمال لصالح الكيانات العامة والخاصة الأخرى.