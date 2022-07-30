مصرع 11 شخصا إثر سقوط سيارة في منحدر جبلي باليمن

قتل 11 شخصا بينهم 3 نساء جراء سقوط سيارة مكتظة بالركاب في منحدر جبلي بمديرية وصاب العالي التابعة لمحافظة ذمار، وسط اليمن. وقال ناشطون يمنيون إن سيارة "صالون" سقطت من منحدر جبلي وهي مكتظة بالركاب. وبحسب الناشطين فإن الحادث أودى بحياة 11 شخصا من الركاب، بينهم 3 نساء، بعدما تحولت السيارة إلى كومة من الحطام.