ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية، أن عدة أشخاص أصيبوا نتيجة اعتداء طعن في بلدة أوبرهاوزن، مشيرة إلى أن قوات الأمن اعتقلت شخصا يشتبه بتنفيذه العملية.