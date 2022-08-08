الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بالقدس المحتلة

اعتقل جيش الاحتلال الغاشم مساء اليوم أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم حي بطن الهوى في بلدة سلوان واعتقل فلسطينياً ونجليه من عائلة المحتسب. كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد أبو هدوان أثناء وجوده قرب باب الأسباط في القدس المحتلة.