تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \05102022\
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \05.10.2022\

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \05.10.2022\

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
موسكو - العرب اليوم

 تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \05102022\ تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \05102022\



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