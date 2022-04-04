الشرطة الإسرائيلية تُفرق تجمعاً للفلسطينيين في منطقة باب العامود وتعتقل أحدهم

شهدت منطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة مساء اليوم الاثنين حالة من التوتر، في ظل انتشار مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط المنطقة، تزامنا مع أداء صلاة التراويح بالمسجد الأقصى وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الشرطة قمعت الشبان المتواجدين في منطقة باب العامود، كما قامت باعتقال أحدهم بينما كان يتواجد في محيط المكان.