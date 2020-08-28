السودان تعلن استمرار مفاوضات سد النهضة بصيغتها الحالية لن يقود إلى نتائج عملية

قال وزير الري والموارد المائية السودانية، الدكتور ياسر عباس، إن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، يحتاج إلى إرادة سياسية، مضيفا أن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية

وبحسب بيان لوزارة الري السودانية، انعقدت اليوم جلسة بين وزراء المياه بعد مفاوضات مطولة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث، والتي شارك فيها السودان بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر إلى أن للدول الثلاث تجارب مازالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، مضيفا: بالمقابل اقترح السودان دورا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة.