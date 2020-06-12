الولايات المتحدة تسجّل 947 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 21,744 إصابة مؤكدة و 947 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات وصل إلى 2,016,027 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 113,914 حالة.