القوات الروسية تشن هجمات شرسة على بلدة سوليدار الرئيسية
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القوات الروسية تشن هجمات شرسة على بلدة سوليدار الرئيسية

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العرب اليوم - القوات الروسية تشن هجمات شرسة على بلدة سوليدار الرئيسية

القوات الروسية
كييف_العرب اليوم

أفاد مسؤولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية شنت هجمات مستمرة وشرسة على بلدة سوليدار الرئيسية الواقعة شرقي البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار عبر قناتها على تطبيق تليجرام: "بعد محاولة فاشلة من العدو للاستيلاء على بلدة سوليدار في منطقة دونيتسك، أعاد تجميع صفوفه وغير تكتيكاته وشن هجوما شرسا جديدا".

وقالت ماليار إن مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية شاركوا في شن الهجمات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا إن الوضع صعب في سوليدار وباخموت القريبة لكن جيشه لا يزال يسيطر على المدينتين.

ويعتبر الصمود في سوليدار وباخموت، تفصل بينهما مسافة قدرها حوالي 14 كيلومترا، أمرا حيويا بالنسبة لأوكرانيا للحفاظ على حائطها الدفاعي الذي يحمي سلوفيانسك وكراماتورسك، وهما مدينتان رئيسيتان في منطقة دونباس شرقي البلاد لا تزالان تحت سيطرة كييف.

وسيكون الاستيلاء على المدينتين بمثابة احتلال لدونباس - أحد أهداف روسيا المعلنة منذ بداية الحرب

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القوات الروسية تشن هجمات شرسة على بلدة سوليدار الرئيسية القوات الروسية تشن هجمات شرسة على بلدة سوليدار الرئيسية



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