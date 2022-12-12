الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين جنوب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: خلدون نادر الهوارين من الظاهرية، وعلاء إسماعيل مسلم عوض من يطا، ووسام مسالمة من بيت عوا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وبلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.