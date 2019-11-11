أحمد ركاَض العامري يؤكد أن الشارقة اليوم تهدف إلى تذكير العالم إننا أمة تقرأ
آخر تحديث GMT01:43:18
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

أوضح أن البلاد تمشي بخطوات ثابتة لنشر المعرفة في الوطن العربي

أحمد ركاَض العامري يؤكد أن الشارقة اليوم تهدف إلى تذكير العالم إننا أمة تقرأ

العرب اليوم -

العرب اليوم - أحمد ركاَض العامري يؤكد أن الشارقة اليوم تهدف إلى تذكير العالم إننا أمة تقرأ

أحمد ركاَض العامري
الشارقة - زكي شهاب

استقبلت الدورة الثامنة والثلاثون من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2.52 مليون زائر ارتفاعا من 2.23 مليون في العام السابق، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة المنظمة للمعرض، الأحد.

وأقيم المعرض في الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني تحت شعار "افتح كتابا.. تفتح أذهانا"، بمشاركة أكثر من ألفي دار نشر من 81 دولة.

كشف السيد أحمد ركاَض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب, المشرف على تنظيم أكبر معارض الكتب العربية والعالمية عن أن الأيام الأولى للمعرض في دورته الثامنة والثلاثين, شهدت بيع حقوق أكثر من ثلاثمئة وأربعين كتابًا باللغة العربية لترجمتهم إلى لغات عالمية, وأوضح أن المعرض الذي يرتاده ملايين الزوار سنويا بات في مقدمة معارض الكتب.

وقال العامري، إنه لم يعد يأبه للتطلع إلى المراكز بقدر ما نسعى لإيلاء الأهمية الكبرى ليكون المحتوى الثقافي شيء نفتخر به, موضحا أن الهدف الأول للشارقة وحاكمها الدكتور سلطان القاسمي ومعرض الشارقة للكتاب هو نشر الثقافة العربية وتذكير العالم إننا أمة تقرأ ولا زالت تقرأ, وأن الثقافة العربية والكتابة العربية لا زالتا بخير, وأن كتاب اللغة العربية والثقافة العربية لا يزالون مبدعين ومفكرين.

 وعن تفسيره للتحديات التي أشار إليها حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض الكتاب, قال السيد العامري" إن للشيخ سلطان عدة أهداف, وإن كان هدفه الرئيسي هو الثقافة العربية والارتقاء بها عالميًا, وجعلها الأولى على الصعيد العالمي, أضاف رئيس هيئة الشارقة للكتاب المشرفة على تنظيم المعرض "نحن في الشارقة نمشي بخطوات ثابتة, لا نقول سنعمل، بل نقول عملنا وعملنا, حيث أننا نتحرك على أرض الواقع وعلى أرض صلبة بنيت على مدى أكثر من أربعة عقود من العمل الدؤوب, وبهدوء جدا تم ترسيخ مكانة الشارقة كعاصمة ثقافية تقوم بنشر الثقافة العربية, وهذا يترجم من خلال  تواجدنا في أكثر من ستين معرض للكتاب في العالم لننتهي هنا بوجود دولة عربية واحدة تمثل ذلك البعد, فالشارقة تمثل دولة الإمارات وتمثل الثقافة العربية من خلال مشاركتنا في هذه المعارض.

وعن استفادته من تجارب الدول الأخرى في مجال المعارض العالمية للكتاب سواء في لندن أو فرانكفورت أو حتى موسكو وغيرها, قال العامري" أصبح لا يبهرنا شيء, ولكن نحن نبهرهم, أصبحنا نحن نأتي بثقافتنا لهم لا أكثر, ندخل كضيف شرف في باريس وسان باولو ومن ثم نيودليهي وثم تورينو ومنها الى موسكو ومن بعد موسكو إلى مدريد.

وأردف قائلا "سوف نشد الرحال إلى عاصمة الضباب في المملكة المتحدة وسوف نحل ضيف شرف في المملكة المتحدة هذا العام, ومن ثم إلى ايطاليا إلى معرض بولونيا للكتاب, ومن ثم إلى أميركا اللاتينية  وتحديدًا إلى المكسيك حيث سوف نحل كضيف شرف, وإن شاء الله سوف ترون الشارقة في كل مكان في العالم تقود المشهد الثقافي ونقوده بانتظام ولا نقوده بأنفسنا بل نقوده مع إخوتنا العرب".

ولدى سؤاله كيف نجحت إمارة الشارقة في جمع المتناقضات في مشهدها الثقافي رغم الانقسامات الحاصلة و الاصطفاف الطائفي والعقائدي ردَ رئيس الهيئة العامة للكتاب  بالقول " عندما تتحدث عن الثقافة تبعتد كثيرا عن السياسة, نحن أناس نحب ان نتعلم من ألاخر ونحب تعليم الأخر مما تعلمناه, نحن نتبادل الخبرات, لا نتدخل في السياسة ولا المهاترات الثقافية أو الفكرية, بل نواكب التطورات, ولا ندخل العمل السياسي بالعمل الثقافي.

وعن نجاح مدينة النشر ألتي تم إطلاقها العام الماضي في الشارقة وعدد النشر العالمية ألتي أختارت الانطلاق منها أجاب رئيس الهيئة "حلت أكثر من عشرين دولة في مدينة الشارقة هذا  العام , وستجد دول كثيرة تنضم الى هذا المشهد قريباَ, وتشمل أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية, مثل هذا التواجد الدولي في الشارقة يقودنا للقول إن الشارقة اليوم أصبحت الأمم المتحدة للثقافة, وهو  ذلك المشروع الطموح الكبير في نقل الثقافة والفكر والكتاب إلى العالم, إسأل أي جنسية من جنسيات العالم الذين يتواجدون اليوم في الإمارات, ويكون الجواب هو هذا البلد الثقافي الفكري التي تطمح له الإمارات, لكي تكون منارة الثقافة ومنارة الإبداع الفكري والانساني, لقد آمنت قيادة دولة الإمارات باهمية الكلمة واهمية الحرف, المؤسسين واغلب حكام دولة الإمارات اما شعراء او كتاب وذلك إن دلَ يدل على أهمية آلية القاعدة في دولة الامارات, المدينة الجامعية في الشارقة والجامعات في دولة الامارات كالمتاحف والمراكز الفكرية والثقافية.

وحول قدرة معرض الشارقة على تشجيع القارئ في الإقبال على شراء الكتب في وقت تمر فيه دولنا بأزمات اقتصادية تؤثر على سوق  الكتاب وشرائه من قبل المواطنين, أقرَ السيد أحمد ركاض العامري "أن الأزمات السياسية او الاقتصادية لها انعكاس كبير ولكن من خلال الأزمات, تجد الأقلام وتجد الإبداع ,ودائما هناك شمعة تضيء من خلال الظلام الفكري او السياسي, في دولنا  كتاب متميزين مبدعين يتركون بصماتهم ,ولا زال العالم العربييعجَ بهم  بعيدا عما يقال في المهاترات الاعلامية .

وحول القول القديم الشائع إن مصر تكتب, بيروت تطبع, والعراق والسودان يقرؤون؟ ردَ العامري مصححَا " مصر تكتب بيروت تطبع وبغداد تقرأ, وأضاف "اسأل الإخوة في مصر وبيروت, لا زالت مصر تكتب وبيروت تكتب ولا زال العالم العربي يكتب ونحن بالشارقة أيضا نكتب, هذه هي رؤى حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي, التي لا زال يؤكد على أهمية نشر الثقافة ونشر الفكر العربي ونشر مبادئنا للعالم, نحن لا نقول اننا لا نترجم للطرف الآخر, نحن نترجم للطرف الاخر, ولكن الاخر يعرفنا ويعرف من نحن, نحن نعرف الطرف الآخر وهو لا يعرفنا.

واختيرت الشارقة "عاصمة عالمية للكتاب" لعام 2019 ضمن برنامج عواصم الكتاب العالمية، وهي مبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قبل أكثر من 20 عاما بهدف تشجيع ودعم الأنشطة الثقافية على المستويين المحلي والعالمي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

معرض الشارقة الدولي للكتاب يصنع في دورته الحالية عالمه الثقافيّ والمعرفيّ

رئيس هيئة الشارقة يُوضِّح أنّ هدف المعرض التواصُل الفعّال والحضاري بين الثقافات

أحمد ركاَض العامري يؤكد أن الشارقة اليوم تهدف إلى تذكير العالم إننا أمة تقرأ

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أحمد ركاَض العامري يؤكد أن الشارقة اليوم تهدف إلى تذكير العالم إننا أمة تقرأ أحمد ركاَض العامري يؤكد أن الشارقة اليوم تهدف إلى تذكير العالم إننا أمة تقرأ



أخبار ذات صلة

GMT 13:52 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الكرملين يوكد أن بوتين سيتصل بميركل الأثنين لبحث قضايا أوكرانيا وسوريا وليبيا
العرب اليوم - الكرملين يوكد أن بوتين سيتصل بميركل الأثنين لبحث قضايا أوكرانيا وسوريا وليبيا

GMT 13:27 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

فوز الاشتراكيين بانتخابات إسبانيا مع صعود قوي لليمين
العرب اليوم - فوز الاشتراكيين بانتخابات إسبانيا مع صعود قوي لليمين

GMT 13:24 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

يوهانيس يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا
العرب اليوم - يوهانيس يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

GMT 13:16 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن إرجاء جلسة البرلمان الثلاثاء لدواع أمنية
العرب اليوم - رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن إرجاء جلسة البرلمان الثلاثاء لدواع أمنية

GMT 13:14 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

العثور على البريطاني لو ميسورييه مؤسس "الخوذ البيضاء" ميتا في اسطنبول
العرب اليوم - العثور على البريطاني لو ميسورييه مؤسس "الخوذ البيضاء" ميتا في اسطنبول

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

طغى عليه اللون المرجاني وأتى بتوقيع نيكولا جبران

مايا دياب بإطلالة تخطّت المألوف بصيحة الزخرفات الملونة

القاهرة ـ سعيد البحيري

لم تكن اطلالة النجمة مايا دياب عادية في مصر، خصوصاً أنها اختارت فستان راق وخارج عن المألوف بصيحة الزخرفات الملونة التي جعلتها في غاية الأناقة. فبدت اطلالتها ساحرة خلال إحيائها حفلاً غنائياً، وتألقت بتصميم فاخر حمل الكثير من الصيحات العصرية. من خلال إطلالة النجمة مايا دياب الأخيرة، شاهدي أجمل اختيارتها لموضة الفساتين المنقوشة خصوصاً الذي تألقت به في إطلالتها الاخيرة. اختارت مايا دياب اطلالة تخطّت المألوف في مصر، وابتعدت عن الفساتين الهادئة التي كانت تختارها في الآونة الأخيرة لتتألق بفستان سهرة فاخر يحمل الكثير من التفاصيل والنقشات البارزة. فهذا الفستان الذي طغى عليه اللون المرجاني أتى بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، وتميّز بالقماش المخملي ونقشات جلد الحيوان المتداخلة مع الزخرفات السوداء والتفاصيل السوداء المنقط...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:49 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

أحلامُ تصدم المشاهدين بإطلالتها العصرية في "ذا فويس"
العرب اليوم - أحلامُ تصدم المشاهدين بإطلالتها العصرية في "ذا فويس"

GMT 17:24 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

انطلاق الرحلات المنخفضة التكلفة بين "باريس" و "ورززات" المغربة
العرب اليوم - انطلاق الرحلات المنخفضة التكلفة بين "باريس" و "ورززات" المغربة

GMT 04:07 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل ديكورات المنزل بـ"المخمل الفاخر" لهذا الشتاء
العرب اليوم - تعرف على أجمل ديكورات المنزل بـ"المخمل الفاخر" لهذا الشتاء

GMT 04:24 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

دونالد ترامب يواجه رجب طيب أردوغان وتحذير شديد اللهجة بسبب روسيا
العرب اليوم - دونالد ترامب يواجه رجب طيب أردوغان وتحذير شديد اللهجة بسبب روسيا

GMT 02:55 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

فجر السعيد تُجري العملية الجراحية الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها في باريس
العرب اليوم - فجر السعيد تُجري العملية الجراحية الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها في باريس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:37 2019 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على أهم نتائج زراعة الشعر التي يمكن أن تحصل عليها
العرب اليوم - تعرف على أهم نتائج زراعة الشعر التي يمكن أن تحصل عليها

GMT 15:43 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة
العرب اليوم - تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 07:10 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

تألّق ديمي روز برفقة كريس مارتينيز على أحد شواطئ المكسيك
العرب اليوم - تألّق ديمي روز برفقة كريس مارتينيز على أحد شواطئ المكسيك

GMT 23:00 2017 الإثنين ,28 آب / أغسطس

الكرفس والليمون لعلاج مرضى "السكري"
العرب اليوم - الكرفس والليمون لعلاج مرضى "السكري"

GMT 12:34 2015 الإثنين ,20 تموز / يوليو

انقراض 70 % من طيور البحر منذ الخمسينات
العرب اليوم - انقراض 70 % من طيور البحر منذ الخمسينات

GMT 20:43 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى عبر التاريخ
العرب اليوم - قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى عبر التاريخ

GMT 10:59 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

انكسار "الترمومتر الزئبقي" قد يؤدي إلى الموت
العرب اليوم - انكسار "الترمومتر الزئبقي" قد يؤدي إلى الموت

GMT 00:59 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة ريهام عبدالغفور تكشف سر انسحابها من مسلسل الزيبق
العرب اليوم - الفنانة ريهام عبدالغفور تكشف سر انسحابها من مسلسل الزيبق

GMT 12:34 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

النجم العالمي زين مالك يعود للاستوديو في نيويورك
العرب اليوم - النجم العالمي زين مالك يعود للاستوديو في نيويورك

GMT 09:26 2018 الأربعاء ,15 آب / أغسطس

طرق جديدة ومختلفة لتجديد ديكور حفلات الزفاف
العرب اليوم - طرق جديدة ومختلفة لتجديد ديكور حفلات الزفاف

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 09:24 2019 الخميس ,28 آذار/ مارس

ناسا" ترصد ولادة "البقعة المظلمة العظيمة" على الكوكب الأزرق
العرب اليوم - ناسا" ترصد ولادة "البقعة المظلمة العظيمة" على الكوكب الأزرق

GMT 11:49 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

الصين تتعهد بدعم التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون
العرب اليوم - الصين تتعهد بدعم التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون

GMT 07:20 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر

13 عطور يُناسب بداية فصل الخريف 2019 لنفحات جديدة
العرب اليوم - 13 عطور يُناسب بداية فصل الخريف 2019 لنفحات جديدة

GMT 16:14 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

الإعلان عن تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة السودانية
العرب اليوم - الإعلان عن تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة السودانية

GMT 14:55 2017 السبت ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

عبير الأنصاري تقييم أزياء الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي
العرب اليوم - عبير الأنصاري تقييم أزياء الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

GMT 06:56 2017 الأحد ,08 كانون الثاني / يناير

شركة "الغانم" للمقاولات في الكويت توفر وظائف لعمالة مصرية
العرب اليوم - شركة "الغانم" للمقاولات في الكويت توفر وظائف لعمالة مصرية

GMT 11:20 2015 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

حمام أمونة الدمشقي يجمع بين التراث والحداثة
العرب اليوم - حمام أمونة الدمشقي يجمع بين التراث والحداثة

GMT 06:43 2017 الأحد ,05 آذار/ مارس

عارضات الأزياء من الطبقة الأرستقراطية يسيطرن على عالم الموضة
العرب اليوم - عارضات الأزياء من الطبقة الأرستقراطية يسيطرن على عالم الموضة

GMT 09:53 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

الإسباني بينات يقترب من تدريب نادي النصر الإماراتي
العرب اليوم - الإسباني بينات يقترب من تدريب نادي النصر الإماراتي

GMT 03:58 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
العرب اليوم - تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab