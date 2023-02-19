سقوط ضحيتين بإطلاق نار بولاية تينيسي الأميركية

أفادت السلطات المحلية في ولاية تينيسي، الأحد، بسقوط ضحيتين وإصابة 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة ممفيس، مشيرةً إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن المصابين نقلوا إلى المستشفى، لافتةً إلى أن 3 منهم على الأقل في حالة حارجة