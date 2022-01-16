ذكرت قناة "العربية" السعودية، إنه تم إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس. وأكدت القناة اندلاع إطلاق رصاص كثيف بالقرب من ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس.