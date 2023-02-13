الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مدينة غزة، دون وقوع إصابات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

استهدفت إحدى الغارات موقعاً لحركة حماس قرب شاطئ البحر جنوب غرب المدينة، ما ألحق أضراراً بالغة بالموقع العسكري ومحيطه، فيما أطلقت المضادات الأرضية النار باتجاه إحدى الطائرات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرات حربية أغارت على موقع تحت الأرض لإنتاج المواد الخام الصاروخية لمنظمة (حماس) وسط قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الحركة "تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن أي انتهاك".