الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعلن الإسلام الدين الرسمي في تركيا العلمانية ونصت تعديلات الدستور التركي عام 1924 خلال حكم كمال أتاتورك على إزالة قاعدة دين الدولة هو الإسلام وتحت عنوان "التاريخ قد يطرق باب أردوغان أخيرا"، أوضحت مصادرنا أن أردوغان يشعر أنه قد يخسر الانتخابات، لذلك "قد يقدم على خطوات استفزازية" وأضافت مصادرنا أن هذه الاستفزازات يمكن أن تكون إعلان حالة الطوارئ بأي ذريعة، أو الإعلان رسميا عن أن دين الدولة هو الإسلام في تركيا، التي تتمتع بنظام علماني رسميا.