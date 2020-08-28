انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب

أدى انفجار سيارة مفخخة اليوم قرب نقطة مراقبة تركية في قرية سلة الزهور التابعة لجسر الشغور في ريف إدلب، إلى مقتل أحد أفراد "فيلق الشام" المدعوم من تركيا وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة مفخخة كانت تقترب من نقطة المراقبة التركية تم تفجيرها قبل وصولها إلى النقطة، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف وتمشيط المنطقة وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من الجنود الأتراك وآخرين من أفراد "الفيلق" الذين يقومون بحراسة نقاط المراقبة التركية وحمايتها، إضافة إلى مقتل أحد أفرادها، كما ذكرت وكالة "ستيب" الإخبارية.