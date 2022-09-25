تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /25.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

أكثر من مائة مراقب من 40 دولة يراقبون التصويت في الاستفتاءات

مجموعة مراقبين دوليين أخرى تبدأ العمل في لوغانسك

الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية للهجوم بدرونات مفخخة على محطة زابورجيه النووية

فيسوتسكي: سلطات كييف في هستيريا وتنشر معلومات مزيفة حول الاستفتاء

كشف شبكة تخريب أوكرانية أعدت لتنفيذ هجمات إرهابية في جمهورية دونيتسك خلال الاستفتاء

انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى إدارة مدينة بيرديانسك

استطلاع: 93٪ من سكان زابوروجيه مع الانضمام إلى روسيا

مقتل شخص واحد بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

قتيلان بهجوم صاروخي أوكراني على فندق في خيرسون يقيم فيه فريق لـRT (فيديو)

سلطات لوغانسك منعت وقوع عمل إرهابي قبيل الاستفتاء

القوات الأوكرانية تواصل قصفها لجمهورية دونيتسك

سلطات زابوروجيه: مراقب ألماني يتعرض لضغوط في بلاده

تشاووش أوغلو: أردوغان يريد عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

سلطات زابوروجيه: قوات كييف تخطط لعبور نهر دنيبر

تحييد مجموعة عملاء للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

بريطانيا ستزيد ميزانية الدفاع إلى 108 مليارات دولار مع نهاية العقد