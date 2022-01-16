استئناف الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة

استؤنفت، مساء اليوم الأحد، حركة الملاحة في مضيق البوسفور في تركيا، وذلك بعد تعليقها بسبب تعطل سفينة في المضيق. وقالت قناة "ا هابير" التلفزيونية إن استئناف حركة الملاحة في المضيق جاءت بعد تدخل فريق خفر السواحل وإرساء السفينة في مرسى سيريير-بيوكديري. وكانت وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية قد أعلنت، في وقت سابق، تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، إثر سقوط مرساة سفينة تنقل زيت عباد الشمس. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، أن مرساة السفينة التي تحمل اسم "USICHEM" سقطت قبالة منطقة "أناضولو كاواغي" في إسطنبول.