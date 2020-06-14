الاتحاد الأوروبي يُمول مشروعاً تعليمياً يستفيد منه 22 ألف طفل سوداني

خصصت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، 3 ملايين يورو، وذلك لتمويل مشروع تعليمي يستفيد منه أكثر 22 ألف طفل في ولايتين سودانيتين.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم : نعلن عن مساهمة الاتحاد بمبلغ 3 ملايين يورو، لبرنامج تحسين جودة التعليم في السودان، الذي تنفذه منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، مشيرة إلى أن البرنامج سوف يستفيد منه 22 ألف و171 طفلاً نصفهم من الفتيات، منهم 12 ألفا و762 طفلاً في ولاية البحر الأحمر و 9 آلاف و410 أطفال في جنوب كردفان التي تمكن المشروع من تسجيل 900 طفل فيها لإكمال تعليمهم .

وأوضح البيان أن المشروع سيُنفذ بالتعاون مع الأطفال والمعلمين والهيئات التعليمية وأولياء الأمور والمعلمين والمنظمات المجتمعية الأخرى.

ويحقق المشروع خمسة أهداف تعليمية، تنحصر في: تقليل عدد المتسربين من المدارس خاصة الفتيات واللاجئين والطلاب النازحين داخليًا، وصيانة وإعادة تأهيل فصول دراسية في 90 مدرسة وتركيب مرافق دورات المياه بما في ذلك مياه الشرب المأمونة وشبكات الصرف الصحي، وتقديم مساعدة اجتماعية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك التعليم النفسي والاجتماعي القائم على المهارات الحياتية، وتوفير برامج مهارات خاصة وتقديم المشورة النفسية والاجتماعية، إضافة إلى تنفيذ حملات للتعرف على الأطفال خارج المدرسة وتسجيلهم.