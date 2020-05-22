المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض يؤكد أن أفريقيا بحاجة لإخضاع 1% من سكانها للكشف عن كورونا

أكد رئيس المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها جون نكينجاسونغ، على أهمية إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد لما لا يقل عن 1% من سكان القارة الأفريقية، البالغ عدد سكانها 1.3 مليارات نسمة.

وأوضح رئيس المركز التابع للاتحاد الأفريقي، أن نحو 1.4 ملايين هي عدد الاختبارات التي أجريت حتى الآن في القارة الأفريقية.

يذكر أن عددا من الدول الأفريقية، كانت قد تلقت مؤخرا مساعدات طبية من بعض دول العالم آخرها روسيا، تتضمن أجهزة خاصة باختبارات الكشف عن فيروس كورونا.