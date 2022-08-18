تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 18082022
آخر تحديث GMT04:37:00
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /18.08.2022/

العرب اليوم -

العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /18.08.2022/

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
موسكو - العرب اليوم

 تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

    سلطات منطقة زابوروجيه تدعو غوتيريش لزيارة منطقتها
    الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا
    الجيش الروسي يحوّل عربة "النمر" إلى وسيلة للحرب النفسية
    وزارة الدفاع الروسية: كييف تستعد لاستفزاز جديد في محطة زابوروجيه النووية
    وزارة الدفاع الروسية تحذر من انتشار الإشعاع إلى الدول الاسكندنافية حال وقوع حادث بمحطة زابوروجيه
    سلطات زابوروجيه تحذر من استهداف قوات كييف لموقع تخزين الوقود النووي في محطة زابوروجيه النووية

.........................................

تداعيات وأصداء العملية العسكرية

    الكرملين: بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإندونيسي
    نائبة بلجنة التعليم في مجلس الدوما: الكتب المدرسية الأوكرانية أعدت الأطفال للحرب
    المركزي التركي يفاجئ الأسواق
    المركزي النرويجي يرفع أسعار الفائدة بشكل كبير
    لاتفيا: تفكيك أحد آخر النصب التذكارية للينين في ريغا
    كييف ترجح أن يقترح أردوغان وغوتيريش تنازلات لروسيا كخطة للتسوية
    إستونيا تسجل ارتفاعا قياسيا في سعر الكهرباء
    الاتحاد الأوروبي يبحث مسألة منح تأشيرة "شنغن" للروس
    وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن "الاحترام الغريب الذي تكنه الهند لروسيا"
    روسيا توقع مع تركيا عقد توريد الفوج الثاني من منظومة الدفاع الجوي "إس-400"
    موسكو تتعاون مع الأمم المتحدة لرفع الحظر عن تصدير الأسمدة والحبوب الروسية
    مجلة "ناشيونال إنترست" تتحدث عن إشارة روسيا "النووية" للناتو
    "الإندبندنت": آلاف اللاجئين الأوكرانيين معرضون للتشرد في بريطانيا
    "بوليتيكو": ست دول أوروبية كبرى لم تتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا
    "تلغراف": الغرب سيقلص دعمه لكييف إن لم تتقدم قواتها في دونباس

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 18082022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 18082022



أخبار ذات صلة

GMT 23:55 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

مصرع عدد من الأشخاص في تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا
العرب اليوم - مصرع عدد من الأشخاص في تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا

GMT 08:15 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
العرب اليوم - عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

GMT 07:11 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

وزارة الدفاع الروسية تُعلن كييف تستعد لاستفزاز جديد في محطة زابوروجيه النووية
العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تُعلن كييف تستعد لاستفزاز جديد في محطة زابوروجيه النووية

GMT 07:09 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا
العرب اليوم - الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

GMT 01:55 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس
العرب اليوم - استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

دنيا بطمة تتألق في الجمبسوت بروح مغربية

القاهرة - العرب اليوم

خطفت دنيا بطمة الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها والتي نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام" حيث ظهرت بإطلالة تجمع بين العصرية والروح الشرقية، فتألقت الفنانة المغربية بصيحة الجمبسوت الذي جاء بتوقيع مصمم الأزياء المغربي بلال فاشن، الجمبسوت صمم بقماش مخملي باللون الأسود بقصة ضيقة وأرجل واسعة مع الأكمام الطويلة، وزينت التطريزات الذهبية بالأسلوب المغربي الشهير الجزء العلوي الجمبسوت بشكل ملفت حيث غطت الأكمام وكذلك منطقة الصدر. الجزء العلوي من إطلالة دنيا بطمة جاء بشكل شبيه بالجاكيت القصير مع خصر محدد بحزام أسود عريض، أما البنطلون فزينت التطريزات أطرافه السفلية وجوانبه فقط، دنيا بطمة أكملت هذا اللوك بصندل ذهبي ضخم بالنعل العريض والكعب العالي، كما تزينت بأقراط ذهبية كبيرة، واعتمدت مع إطلالتها الأنيقة تسريحة الشعر المسحوب ل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:46 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

ميريام فارس تواصل إحياء موضة الترتر والأزياء البراقة
العرب اليوم - ميريام فارس تواصل إحياء موضة الترتر والأزياء البراقة

GMT 20:28 2022 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

أماكن سياحية جذابة في نابولي الايطالية
العرب اليوم - أماكن سياحية جذابة في نابولي الايطالية

GMT 06:17 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

أفكار تصميميّة للحمّام "المودرن" الضيّق
العرب اليوم - أفكار تصميميّة للحمّام "المودرن" الضيّق

GMT 18:13 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

غوتيريش يدعو إلى الاتفاق على ضمان الأمن في محطة زابوروجيه النووية
العرب اليوم - غوتيريش يدعو إلى الاتفاق على ضمان الأمن في محطة زابوروجيه النووية

GMT 08:39 2022 الإثنين ,15 آب / أغسطس

عمرو الليثي يعلن كشف حساب برنامج واحد من الناس
العرب اليوم - عمرو الليثي يعلن كشف حساب برنامج واحد من الناس

GMT 06:02 2022 الخميس ,18 آب / أغسطس

منة شلبي تتألق بإطلالات أنيقة وعصرية
العرب اليوم - منة شلبي تتألق بإطلالات أنيقة وعصرية

GMT 13:51 2022 الأحد ,14 آب / أغسطس

أجمل الأماكن السياحية في تونس للاستمتاع بشهر العسل
العرب اليوم - أجمل الأماكن السياحية في تونس للاستمتاع بشهر العسل

GMT 20:33 2022 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

ديكورات رائجة لغرف النوم المودرن
العرب اليوم - ديكورات رائجة لغرف النوم المودرن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:10 2022 الثلاثاء ,05 تموز / يوليو

عالم فيروسات يٌوضح سبب ارتفاع الإصابات بـ "كوفيد-19" في العالم
العرب اليوم - عالم فيروسات يٌوضح سبب ارتفاع الإصابات بـ "كوفيد-19" في العالم

GMT 00:29 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

أفضل المواد الغذائية المفيدة لعمل الكلى بصورة طبيعية
العرب اليوم - أفضل المواد الغذائية المفيدة لعمل الكلى بصورة طبيعية

GMT 08:23 2022 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

منظمة الصحة العالمية تحذر من انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الإفريقي
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تحذر من انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الإفريقي

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 08:16 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو

علامتان قد تُنذران بقرب الجلطة الدماغية
العرب اليوم - علامتان قد تُنذران بقرب الجلطة الدماغية

GMT 21:38 2022 الإثنين ,27 حزيران / يونيو

الاستجابة المناعية لمتغيرات أوميكرون أقل 20 ضعفاً من السلالة الأصلية
العرب اليوم - الاستجابة المناعية لمتغيرات أوميكرون أقل 20 ضعفاً من السلالة الأصلية

GMT 15:44 2022 الثلاثاء ,26 إبريل / نيسان

أصالة نصري تحسم الجدل وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها العراقي
العرب اليوم - أصالة نصري تحسم الجدل وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها العراقي

GMT 07:05 2022 الجمعة ,29 تموز / يوليو

دراسة تؤكد أن النظام الغذائي الصحي يُقلل أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه لدي الأطفال
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن النظام الغذائي الصحي يُقلل أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه لدي الأطفال

GMT 04:36 2018 الأحد ,25 شباط / فبراير

المركبات ذاتيّة القيادة تقترب مِن الواقع في الإمارات
العرب اليوم - المركبات ذاتيّة القيادة تقترب مِن الواقع في الإمارات

GMT 03:25 2017 الخميس ,19 تشرين الأول / أكتوبر

الفريق الركن العراقي عثمان الغانمي يبدأ زيارة للراض
العرب اليوم - الفريق الركن العراقي عثمان الغانمي يبدأ زيارة للراض

GMT 21:36 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

الحكومة السودانية تتهم حركة "عبدالواحد" بإثارة أحداث "نيرتتي"
العرب اليوم - الحكومة السودانية تتهم حركة "عبدالواحد" بإثارة أحداث "نيرتتي"

GMT 13:52 2014 الجمعة ,19 كانون الأول / ديسمبر

طيور مغردة تهجر أعشاشها قبل وصول أعاصير في تينيسي
العرب اليوم - طيور مغردة تهجر أعشاشها قبل وصول أعاصير في تينيسي

GMT 07:01 2016 الأربعاء ,23 آذار/ مارس

بحث جديد يثبت أن رمسيس الثالث مات مذبوحًا بعد قطع ابهام قدمه
العرب اليوم - بحث جديد يثبت أن رمسيس الثالث مات مذبوحًا بعد قطع ابهام قدمه

GMT 05:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 19:41 2020 السبت ,11 تموز / يوليو

مراد دالكيتش يغار من كرم بورسين والسبب قبلة الأخير للممثلة التركية هاندا
العرب اليوم - مراد دالكيتش يغار من كرم بورسين والسبب قبلة الأخير للممثلة التركية هاندا

GMT 09:04 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

ربة منزل تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته في البدرشين
العرب اليوم - ربة منزل تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته في البدرشين

GMT 06:35 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

موديلات فساتين للمحجبات من أسبوع الموضة في نيويورك
العرب اليوم - موديلات فساتين للمحجبات من أسبوع الموضة في نيويورك

GMT 02:46 2018 الثلاثاء ,26 حزيران / يونيو

الهررة الشاردة في أستراليا تقضي على الزواحف
العرب اليوم - الهررة الشاردة في أستراليا تقضي على الزواحف
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab