تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /18.08.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

سلطات منطقة زابوروجيه تدعو غوتيريش لزيارة منطقتها

الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

الجيش الروسي يحوّل عربة "النمر" إلى وسيلة للحرب النفسية

وزارة الدفاع الروسية: كييف تستعد لاستفزاز جديد في محطة زابوروجيه النووية

وزارة الدفاع الروسية تحذر من انتشار الإشعاع إلى الدول الاسكندنافية حال وقوع حادث بمحطة زابوروجيه

سلطات زابوروجيه تحذر من استهداف قوات كييف لموقع تخزين الوقود النووي في محطة زابوروجيه النووية

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

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نائبة بلجنة التعليم في مجلس الدوما: الكتب المدرسية الأوكرانية أعدت الأطفال للحرب

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كييف ترجح أن يقترح أردوغان وغوتيريش تنازلات لروسيا كخطة للتسوية

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وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن "الاحترام الغريب الذي تكنه الهند لروسيا"

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موسكو تتعاون مع الأمم المتحدة لرفع الحظر عن تصدير الأسمدة والحبوب الروسية

مجلة "ناشيونال إنترست" تتحدث عن إشارة روسيا "النووية" للناتو

"الإندبندنت": آلاف اللاجئين الأوكرانيين معرضون للتشرد في بريطانيا

"بوليتيكو": ست دول أوروبية كبرى لم تتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا

"تلغراف": الغرب سيقلص دعمه لكييف إن لم تتقدم قواتها في دونباس