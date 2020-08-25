الجيش الإسرائيلي يصدر توضيحا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، بيانا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان وأفادت القوات الإسرائيلية بأنه تم إطلاق النار على موقع للجيش دون وقوع إصابات.