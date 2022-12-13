الجيش الإيطالي يعلن تحطم طائرة مقاتلة

أعلن الجيش الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة تابعة للسلاح الجوى تحطمت، ومن المرجح في صقلية.

ولم تعد الطائرة من مهمة تدريبية بعد الظهر.

ويُعتقد أن موقع تحطم الطائرة يبعد نحو عشرة كيلومترات جنوب شرق قاعدتها قرب تراباني غربي صقلية.

وقال السلاح الجوي إنه تم إرسال مروحية للبحث عن الطيار. ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة.

وعلى الأرض، يقوم ضباط شرطة ورجال إطفاء وطاقم من المتخصصين بالبحث عن الطائرة المقاتلة.