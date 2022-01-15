أنباء عن انفجارات في محافظات كرمنشاه وكردستان وهمدان غرب إيران

أفادت وكالة أنباء محلية إيرانية وناشطون، في وقت متأخر من مساء السبت، عن سماع دوي انفجارات غامضة في عدد من المدن الواقعة غرب إيران. وقالت وكالة أنباء ”ركنا“ المحلية الإيرانية إن صوت انفجار ضخم سُمع في مدينة أسد آباد بمحافظة همدان غرب إيران“، مضيفة أن الانفجار غامض، وتسبب بمخاوف لدى سكان المدينة.