أنباء عن انفجارات في محافظات كرمنشاه وكردستان وهمدان غرب إيران
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أنباء عن انفجارات في محافظات كرمنشاه وكردستان وهمدان غرب إيران

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العرب اليوم - أنباء عن انفجارات في محافظات كرمنشاه وكردستان وهمدان غرب إيران

أنباء عن انفجارات في محافظات كرمنشاه وكردستان وهمدان غرب إيران
طهران - العرب اليوم

أفادت وكالة أنباء محلية إيرانية وناشطون، في وقت متأخر من مساء السبت، عن سماع دوي انفجارات غامضة في عدد من المدن الواقعة غرب إيران.  وقالت وكالة أنباء ”ركنا“ المحلية الإيرانية إن صوت انفجار ضخم سُمع في مدينة أسد آباد بمحافظة همدان غرب إيران“، مضيفة أن الانفجار غامض، وتسبب بمخاوف لدى سكان المدينة.

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أنباء عن انفجارات في محافظات كرمنشاه وكردستان وهمدان غرب إيران أنباء عن انفجارات في محافظات كرمنشاه وكردستان وهمدان غرب إيران



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