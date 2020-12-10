واشنطن تتجه لفرض عقوبات على تركيا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وأن ذلك قد يحدث في أي يوم.