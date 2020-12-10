واشنطن تعزز قواتها في الشرق الأوسط تحسبا لهجمات إيرانية محتملة

قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات تحسبا لهجمات محتملة ضد عسكرييها في الشرق الأوسط من قبل إيران ونقل الموقع عن مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن واشنطن رفعت مستوى تأهب قواتها في المنطقة وتعززها، مشيرا إلى أن البنتاغون خاصة يتابع عن كثب "مؤشرات مقلقة على التحضيرات لهجوم محتمل" من قبل فصائل متحالفة مع إيران في العراق وأشار الموقع إلى أن الفصائل الموالية لطهران استأنفت مؤخرا هجماتها الصاروخية ضد القوات الأمريكية في العراق، بعد نحو عام من قصف إيران قاعدة عين الأسد ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.