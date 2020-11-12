الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن أسير من نابلس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عن أسير من نابلس بعد قضاء 19 عاما في سجونها وأفادت مصادر فلسطينية في نابلس أن سلطات الاحتلال أفرجت على حاجز الجلمة شمال جنين، عن الأسير سامر يحيى محمد درويش من سكان بلدة سبسطية بمحافظة نابلس، بعد أن أمضى 19 عاما في سجونها.