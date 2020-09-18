المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 2760 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر ارتفاع يومي لهذا المؤشر منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.