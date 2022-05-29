مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية

قتل شخص واحد، وأصيب 7 آخرين في إطلاق نار بمهرحان بولاية أوكلاهوما الأمريكية. وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحفل حضره 1500 شخص. وقُتل أكثر من 17 ألف شخص في حوادث متعلقة بإطلاق النيران بالسلاح، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال 5 أشهر، من بينهم نحو 640 من الأطفال والمراهقين.