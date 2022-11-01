تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \01.11.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

الدفاع الروسية: إحباط عدة محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وتصفية نحو300 مسلح

شويغو: تم إرسال 87 ألف عسكري فقط من أصل 300 ألف تمت تعبئتهم إلى جبهات القتال

شاهد لقطات قتالية لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور"

هيئة الأركان: أكثر من 15 ألف متطوع في صفوف الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية في أوكراني

الولايات المتحدة ترحب بنقل روسيا 500 ألف طن من الحبوب للدول المحتاجة "مجانا"

بوتين محذرا: الضربات على أوكرانيا الاثنين رد على الهجوم في سيفاستوبول وهذا ليس كل ما يمكننا فعله

وزير النقل اللبناني: روسيا ستمنح لبنان عشرات آلاف الأطنان من الوقود والقمح

لافروف: لا يمكن مناقشة استئناف حركة السفن المحملة بالحبوب إلا بضمانات

الخارجية الروسية تقترح على الأمم المتحدة إجراء استبيان دولي بشأن الأسلحة البيولوجية

واشنطن: سندعم جهود غوتيريش لاستعادة صفقة الحبوب

وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا ستبحث مع روسيا تعليق مرور سفن الحبوب

سفارة روسيا لدى لندن تدعو المملكة المتحدة للكف عن التبعية العمياء للبيت الأبيض

نيبينزيا: أكثر من 70 سفينة انتهكت قواعد صفقة الحبوب

بوتين حول صفقة الحبوب: مسيرات هجوم سيفاستوبول سلكت الممر الآمن.. يهددون السفن المدنية ويجب تأمينها

الاتحاد الأوكراني يقدم طلبا رسميا لـ"الفيفا" لاستبعاد إيران من مونديال قطر

الأمم المتحدة تعلن استعدادها للمشاركة في التحقيق بهجوم البحر الأسود الإرهابي

الدفاع الروسية: روسيا تعلق مرور السفن عبر الممرات الآمنة لنقل الحبوب في البحر الأسود

الخارجية الروسية: سنقدم ردا مناسبا على طرد دبلوماسي روسي من مولدوفا

الأونكتاد: العقود الآجلة للقمح ارتفعت بنسبة 6 % على خلفية تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب

موسكو: سنرد بشكل مناسب على إعلان مولدوفا

مولدوفا تطرد موظفا بالسفارة الروسية بعد سقوط شظايا صاروخية

وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي اتفاق الحبوب

أوكرانيا تقدر الخسائر اليومية الناتجة عن تشغيل أنظمة صافرات الإنذار بنحو 203 ملايين دولار

وزير خارجية المغرب لقناة "العربية": الملك محمد السادس لن يحضر قمة الجزائر

الدفاع الروسية تعلن انتهاء أنشطة التعبئة الجزئية

النرويج تعلن زيادة استعداد قواتها بداية من الغد على خلفية الوضع في أوكرانيا

بيسكوف يعلق على مزاعم "تورط روسيا في اختراق هاتف ليزا تراس"

الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي بسبب محاولات بريطانيا تجنيد دبلوماسيين بسفارة روسيا في لاهاي

إن بي سي نيوز: بايدن استشاط غضبا خلال محادثاته مع زيلينسكي

الخارجية الروسية: روسيا على اتصال مع قيادات عدد من الدول الإفريقية بعد تعليق "صفقة الحبوب"