روسيا تعلن مقتل 3 عسكريين روس إثر هجوم بطائرات مسيرة علي مطار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ثلاثة عسكريين روس وإصابة 4 آخرين نتيجة الهجوم بالطائرات المسيرة على أحد المطارات في ريازان وساراتوف، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن قواتها أسقطت طائرة "سو-25" أوكرانية وأخرى من طراز "ميغ-29"، إضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية .

وذكرت الدفاع الروسية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي، كما واصلت قواتها تنفيذ عمليات هجومية ناجحة على محور دونيتسك وتم القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين خلال يوم.

وأضافت أنه تم التصدي لمحاولات هجوم أوكرانية على محاور أخرى وتصفية مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على محور كراسني ليمان (شملت دونيتسك) وبلغت خسائر العدو هناك 60 فردا بين قتيل وجريح.