قصف روسي علي مدينة خيرسون يسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 أخرين

أعلن "ياروسلاف يانوشيفيتش" رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "خيرسون" الأوكرانية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 15 آخرون إثر قصف روسي استهدف المدينة.

وقال يانوشيفيتش - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - إن القوات الروسية قصفت المدينة 57 مرة، حيث تعرضت المستوطنات السلمية في المنطقة للقصف بواسطة المدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون.

وأضاف أنه تم استهداف مدارس واستاد رياضي ومنشآت طبية وخطوط كهرباء والبنية التحتية بالإضافة إلى مباني سكنية.