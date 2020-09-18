فرنسا تسجل عددا قياسيا جديدا لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا في البلاد منذ بدء انتشار الوباء.