الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات وهمية مكثفة في الأجواء اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات وهمية مكثفة، وذلك بعد ساعات من خطاب أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله وتحذيره من استخراج النفط من حقل كاريش. وأفادت صحيفة "الديار" اللبنانية بأن "طيران العدو يشن غارات وهمية مكثفة في الأجواء اللبنانية تزامنا مع سماع اصوات انفجارات في انحاء الجنوب ولم يعرف مصدرها" وكان نصر الله قال في خطاب تلفزيوني أمس في الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006 إنه "إذا سمحتم للشركات باستخراج النفط فسنقلب الطاولة على العالم كله، وإن كان الخيار أن يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب أشرف بكثير".