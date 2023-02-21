مقتل 6 أشخاص جراء حريق في فندق في موسكو

لقي ستة أشخاص، من بينهم طفلان، حتفهم جراء حريق في فندق بموسكو اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية مساء اليوم أن رجال الإطفاء تمكنوا من إجلاء 200 شخص من المبنى في الجزء الشرقي من العاصمة الروسية.

ويقع فندق "إم كيه إم" في برج مؤلف من 16 طابقا.

وأضافت وكالة تاس أن المحققين يعتقدون أن الحريق نشب بسبب تصرف أحد النزلاء.