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مقتل 6 أشخاص جراء حريق في فندق في موسكو

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العرب اليوم - مقتل 6 أشخاص جراء حريق في فندق في موسكو

حريق في فندق بموسكو
موسكو_العرب اليوم

لقي ستة أشخاص، من بينهم طفلان، حتفهم جراء حريق في فندق بموسكو اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية مساء اليوم أن رجال الإطفاء تمكنوا من إجلاء 200 شخص من المبنى في الجزء الشرقي من العاصمة الروسية.

ويقع فندق "إم كيه إم" في برج مؤلف من 16 طابقا.

وأضافت وكالة تاس أن المحققين يعتقدون أن الحريق نشب بسبب تصرف أحد النزلاء.

 

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مقتل 6 أشخاص جراء حريق في فندق في موسكو مقتل 6 أشخاص جراء حريق في فندق في موسكو



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