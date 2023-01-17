إصابات بالاختناق خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت لحم

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، مواطنون فلسطينيون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وتركزت المواجهات في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد بالاختناق عولجوا ميدانيا.