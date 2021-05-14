دوي 3 انفجارات في مثلث الحدود السورية الأردنية مع الجولان المحتل
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دوي 3 انفجارات في مثلث الحدود السورية الأردنية مع الجولان المحتل

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العرب اليوم - دوي 3 انفجارات في مثلث الحدود السورية الأردنية مع الجولان المحتل

منطقة حوض اليرموك
بيروت ـ العرب اليوم

كشفت مصادر محلية في جنوب سوريا بسماع دوي انفجارات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي عند مثلث الحدود السورية الأردنية المتداخلة إداريا مع الجولان المحتل. وأكدت المصادر أن أسباب الانفجارات ومصدرها غير معروفة حتى الآن. ومنطقة حوض اليرموك منطقة تسوية بين الجيش السوري والفصائل المسلحة منذ عام 2018. وكانت مواقع إخبارية إسرائيلية تحدثت نقلا عن نشطاء سوريين سماع دوي انفجارات، مشيرة إلى أنها قد تكون ردا إسرائيليا على إطلاق الصواريخ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية على إسرائيل. وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر: "قبل قليل تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية؛ حيث سقط أحدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

 

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دوي 3 انفجارات في مثلث الحدود السورية الأردنية مع الجولان المحتل دوي 3 انفجارات في مثلث الحدود السورية الأردنية مع الجولان المحتل



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