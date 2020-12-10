المبعوث الأوروبي يؤكد نعمل مع برلمان ليبيا الشرعي لدعم الحوار

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، حرص التكتل على العمل مع مجلس النواب الشرعي لدعم مسيرة الحوار جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده ساباديل، الخميس، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، بحث الجانبان، خلال اللقاء، التطورات السياسية في ليبيا، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار في هذا البلد، والقضايا المشتركة وأبرزها أزمة الهجرة. ونقل البيان عن ساباديل قوله إن "الاتحاد حريص على دعم الاستقرار في ليبيا، والعمل مع مجلس النواب باعـتباره جسما منتخبا من الشعب الليبي، من أجل دعم مسيرة الحوار السياسي".

من جانبه، أكد العقوري على أهمية الدور الأوروبي باعتبار أن القارة العجوز تعد الجار الأقرب لليبيا، وضرورة أن يلعب التكتل دورا أكبر لدعم جهود التهدئة بالبلاد وبحسب المصدر نفسه، أعرب عن تفهمه لتطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مشددا على أهمية معالجة الوضع الأمني حتى يشعر الناخب بالأمان بعـيدا عن أي تهديد أو ضغوط وانطلقت، الخميس، جولة ثانية من المحادثات لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، للاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد (المجلس الرئاسي‬ الجديد ورئيس الحكومة) وخلال اجتماعات سابقة، فشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوافق على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة الانتقالية، المنتظر تشكيلهما، حتى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.