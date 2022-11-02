بوليانسكي يٌصرح وفود غربية خربت مفاوضات مشروع القرار الروسي حول المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا

أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الوفود الغربية خربت مفاوضات مشروع القرار الروسي حول المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

وشدد الدبلوماسي على أنه خلال جولتي مشاورات الخبراء حول مشروع القرار الذي ينص على إنشاء لجنة تابعة لمجلس الأمن للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، سمع الوفد الروسي من "الشركاء الغربيين السابقين فقط أطروحات قديمة حول الدعاية الروسية. ومزاعم على أن الأدلة التي قدمناها غير مقنعة بشكل كاف".

وعارض مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا.

وذكر مراسل "نوفوستي"، أن الوثيقة الروسية لم تحصل على الأصوات التسعة المطلوبة من أصل 15.

هذا وصوتت روسيا والصين لصالح القرار، بينما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده. في حين امتنعت بقية الدول عن التصويت.