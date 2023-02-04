الاحتلال الإسرائيلي يُعلن اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من غزة

دوى صوت انفجار في أجواء قطاع غزة، مساء السبت، جراء ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعتراض لطائرة مسيرة انطلقت من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، في بيان، أن "قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت قطعة جوية في سماء قطاع غزة" دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن صافرات الإنذار سمعت في بلدة سديروت القريبة من قطاع غزة بعد إطلاق منظومة القبة الحديدية الدفاعية صاروخا للاعتراض.

ولم يصدر تعقيب فلسطيني في غزة على الفور.

يشار إلى أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت لأول مرة عام 2014 عن تسيير طائرة استطلاع باسم "أبابيل 1"، ثم كشفت لاحق عن تطوير نماذج منها لاحقا.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات على قطاع غزة أول أمس الخميس، مستهدفة مواقع لفصائل مسلحة ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل.

ويأتي ذلك في ظل توتر ميداني خلف استشهاد 36 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.