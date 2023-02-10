صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعة كييف
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صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعة كييف

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العرب اليوم - صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعة كييف

ضربات جوية
كييف_العرب اليوم

 أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعة كييف، محذرة من ضربات جوية.

وأشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إلى إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات تشيركاسي ونيكولايف ودنيبروبتروفسك محذرة من ضربات جوية.

وأطلقت اليوم الجمعة صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا ثلاث مرات.

ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

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صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعة كييف صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعة كييف



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