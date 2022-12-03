آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /03.12.2022/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

السلطات الأوكرانية تحقق في قضايا فساد إداري ومالي في إدارة العاصمة كييف

السلطات الأوكرانية تحقق في قضايا فساد إداري ومالي في إدارة العاصمة كييف

كاتب أمريكي يتحدث عن شرط لوقف واشنطن تقديم الأسلحة لزيلينسكي

إستونيا تبرم صفقة شراء أنظمة HIMARS من الولايات المتحدة بـ 200 مليون دولار

الدفاع الروسية: مقتل 200 جندي أوكراني في محاولات هجوم فاشلة على عدة محاور

زاخاروفا تتهم الأمم المتحدة بالتكتم على معطيات حول استعباد جنسي للاجئات الأوكرانيات في أوروبا

ضابط استطلاع يروي قصة جنود أوكرانيين يستغيثون بالجنود الروس

خبير: سعر النفط قد يتجاوز 100 دولار على خلفية فرض سقف السعر

"ديلي ميل": موجة استياء كبيرة تعم الشارع البريطاني بسبب شروط بايدن للتفاوض حول الأزمة الأوكرانية

كوليبا يتحدث عن 18 حالة تهديد لدبلوماسيين أوكرانيين في 12 دولة

"ديلي ميل" تصريحات فون دير لاين هزت عرش التحالف الغربي

سياسية أمريكية: الولايات المتحدة تخفي رغبة شعبها في الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا والصين

"كيودو": اليابان تخشى إجراءات روسية مضادة بعد فرض سقف لأسعار النفط

الكنيسة الروسية: سلطات كييف تحضر لطرد الرهبان من دير "كييفا بيشيرسكا لافرا"

قطار محمل بمدرعات أمريكية يخرج عن مساره في اليونان

قوات بولندية خاصة تبحث في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا عن متعاونين مع روسيا

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

أسير أوكراني: اردتينا زيا مدنيا أثناء تواجدنا في دونيتسك بسبب موقف سكانها من الجيش الأوكراني

سفارة روسيا بواشنطن: الطلب على النفط الروسي سيستمر رغم فرض سقف الأسعار

فالييف: قصف منشآت الطاقة الأوكرانية لا يهدد أمن المحطات الكهروذرية

المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية في اتجاه زابوروجيه