مقتل محتج دهساً على يد قوات الأمن في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن محتجا قتل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم. وقالت اللجنة في تغريدة على "تويتر" إن المحتج الذي لم تحدد هويته، دهسته عربة تابعة لقوات الأمن. وذكرت أن عملية الدهس تسبب بإصابة المحتج في الرأس والصدر والبطن. وأشارت أن القتيل يرفع إجمالي عدد المحتجين الذين لقوا مصرعهم منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، إلى 95 شخصا.